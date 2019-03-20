Şişli'de Aynı İş Yerinde İkinci Yangın

Kaynak: DHA

ŞİŞLİ'de atık malzemelerin toplandığı iş yerinde 5 saat arayla ikinci kez yangın çıktı.İnönü Mahallesi Çarık Sokak'ta akşam saat 23: 30 sıralarında atık malzemelerin toplandığı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Aynı iş yerinden sabah saat 05: 00 sıralarında yine alevler yükseldi.İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİKısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin giriş kapısını kırarak içeri girdiğinde alevlerle karşı karşıya kaldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. - İstanbul