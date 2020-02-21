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Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada!

İstanbul Şişli'de belediyenin temizlik ekipleri tarafından şans eseri fark edilen bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri çıktı. Görüntülerde bir şahsın çöp konteynerinin yanına gelip bebeği bıraktığı anlar yer alıyor.

21.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:01

'de temizlik işçileri tarafından bulunan bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta dün sabah saatlerinde Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı. Ekipler, sokak üzerindeki bir çöp konteynerini araca boşaltarak hareket etti.

AĞLAMA SESİNİ DUYDULAR

Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etti. Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konularak çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'de Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VİCDANSIZLIK KAMERADA

Polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın çöp konteynerinin yanına gelip bebeği bıraktığı anlar yer alıyor.

Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada!

Sabah, Şişli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
SİVASLI İBOCAN:Şeytanı görmek mi istiyorsun, caniyi görmek mi istiyorsun , işte bunu yapanı gör, başka arayışa girme. . . Dilerim bu bebeğin laneti başına gelir, temizlik görevlisi ya çöpleri attıktan sonra fark etmeseydi o yavrunun hali ne olurdu. . . Yakalandığında ceza vermeyenin de senden farkı yok. . .
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OMS:Kaç sefer bu şekilde olaylara tanık olduk, duyduk. . . bırakılan birini istedim bakmak için, malesef dediler, çocuk esirgeme kurumuna başvurmam gerektiğini söylediler, amacım besleyip büyütmek, emekliyim, eşiminde az kaldı emekliliğine benim hakkım olan emekli param devlete kalmasın, niyetim o ama çocuk esirgeme kurumunu işi o kadar zorluyorlarki pişman oluyorsun. . . diyecek söz bulamıyorum. . .
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NICK:yeter artık vicdansızlar. bakamayacağınız çocuğu ne diye yaparsınız. onların şuçu ne
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