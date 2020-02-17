Şişli'de bekçilerden uyuşturucu satıcılarına darbe

ŞİŞLİ'de gece bekçileri uyuşturucu satıcısı Suriyeliyi yakaladı.

Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, Gülbahar Mahallesi'nde devriye gezerken durumundan şüphelendikleri B.Ş.'yi durdurarak, üst araması yaptı. Suriye uyruklu öğrenilen şüphelinin üstünden satışa hazır parçalar halinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen paralar çıktı. Gözaltına alınan B.Ş polis merkezine götürüldü.

EVİ UYUŞTURUCU DEPOSU ÇIKTI

Hemen harekete geçen bekçiler, polisin de desteğiyle nöbetçi savcıdan "gecikmesinde sakınca bulunan haller" kapsamında bir defaya mahsur ev araması izni aldı. İznin ardından tespit edilen adresteki eve girildi.

B.Ş'nin ve bir tercümanın da götürüldüğü Kağıthane Nurtepe'deki evde yapılan aramalarda salondaki bir çantanın içinden bin 550 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 200 gram kubar diye tabir edilen uyuşturucu, 136 adet uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteli hap, 6 gram toz kokain, 35 gram skunk tabir edilen uyuşturucu ve 5 gram metamfetamin tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Tekrar polis merkezine götürülen B.Ş tercüman yardımıyla yapılan sorgusu ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA