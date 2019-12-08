Haberler » 3. Sayfa » Şişli'de beton mikseri dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler

Şişli'de beton mikseri dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şişli'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaşlı adam beton mikserinin altında kaldı.

08.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:33Şişli'de beton mikseri dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaşlı adam beton mikserinin altında kaldı. Kazada yaşlı adamlardan biri hayatını kaybederken, diğeri tedavi altına alındı. sürücüyü gözaltına aldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Hasan ve 71 yaşındaki Mehmet Danalıoğlu, caddede yolun karşısına geçmek istedi. Yaşlı adamlar tam refüje adım atacakları esnada Vaysal Ş. idaresindeki 34 ACC 657 plakalı beton mikseri çarptı. Aracın arka lastiklerinin altında kalan iki yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Danalıoğlu'nu Şişli'deki özel bir hastaneye, Mehmet Danalıoğlu'nu ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Hasan Danalıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Mehmet Danalıoğlu ise ameliyata alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücüyü gözaltına alan polis, ifadesini almak üzere Şişli Polis Merkezine götürdü.

Sürücünün şantiyedeki arkadaşları ise beton mikserinden çektikleri hortumla yerdeki kanları temizlerken, ölen Hasan Danalıoğlu'ndan geriye olay yerinde ayakkabısı ve takkesi kaldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Darülaceze, Polis, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:06 Midyat Kent Konseyi Midyat Belediyesini ziyaret etti - Haberler
15:01 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
14:59 Sırp yanlısı olmakla suçlanan Nobel ödülü sahibi Handke: Fikirleri değil, edebiyatı seviyorum - Haberler
14:48 AK Parti'nin delege seçimine yoğun katılım - Haberler
14:45 Samsun'da huzur operasyonu - Haberler
13:38 Perinçek'ten yeni partilere gönderme: AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu - Haberler
12:42 Performans sanatçısı Datuna, 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muzu' yedi - Haberler
12:20 Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:16 Polis, dur ihtarına uymayan taksiyi kilometrelerce kovaladı! Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
8.12.2019 15:11:25