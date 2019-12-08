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ŞİŞLİ'DE BETON MİKSERİ YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYAN 2 KARDEŞE ÇARPTI; 1 ÖLÜ 1 YARALI

Şişli'de trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçtiği iddia edilen abi kardeşe beton mikseri çarptı.

08.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:48ŞİŞLİ'DE BETON MİKSERİ YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYAN 2 KARDEŞE ÇARPTI; 1 ÖLÜ 1 YARALI
'de trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçtiği iddia edilen abi kardeşe beton mikseri çarptı.  Kamyon altında kalan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Olay, Şişli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında 20 metre ileride bulunan trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan abi kardeşe seyir halinde olan beton mikseri çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kardeşler kamyonun altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Hasan Danacıoğlu ve Mehmet Danacıoğlu isimli kardeşleri çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Hasan Danacıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Danacıoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Meydana gelen trafik kazasına ilişkin beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik polislerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik ışıklarından detay

-Beton mikserinden detay

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Darülaceze, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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