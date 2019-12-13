Haberler » Güncel » Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi - Haber

Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

Şişli'de çatısında çökme meydana gelen bina mühürlendi.

13.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:30Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi
'de çatısında çökme meydana gelen bina mühürlendi.
Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.

Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü.

Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sokak elektriği ve binanın doğal gaz bağlantısı kesildi.
Mühürlenen binada oturanlar tahliye ediliyor.

İtfaiye, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26 Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Haber
13:24 DÖNER TARTIŞMASI SÜRÜYOR…KALAN DÖNERİN KULLANILMASI TEHLİKE SAÇIYOR - Haber
13:24 Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS - Haber
13:24 Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13:19 Ağrı'da Meslek Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:27:32