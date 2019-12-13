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Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

Şişli'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme sonucu saçaktan koparak yola düşen parçalar doğal gaz borusunu patlattı.

13.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:26Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi
'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme sonucu saçaktan koparak yola düşen parçalar doğal gaz borusunu patlattı.
Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak 18 numaradaki 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçerken hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi. Bina sakini kadın ise olay nedeniyle baygınlık geçirdi.
Çökme nedeniyle sokağa dökülen molozlar ve saçağın parçaları doğal gaz borusunu patlattı. Park halindeki 3 araç hasar görürken çatıda ve 6'ncı kattaki dairede de hasar oluştu.
Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Elektrik ve binanın doğal gaz bağlantısı kesildi. Tedbir amaçlı mühürlenen binada oturanlar tahliye edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İtfaiye, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

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