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Şişli'de bir binanın balkonu çöktü
27.09.2019 12:22
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Kaynak: DHA
Son Dakika: 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi
İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı
Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu
Son dakika: İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Valilikte düzenlenen deprem toplantısına İmamoğlu'nun çağrılmaması tepki çekti
Haberler.com'un gündeme getirdiği arıza sonrası Türk Telekom harekete geçti, abonelerine özür mahiyetinde 10 GB internet hediye etti
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İbb binasındaki hareketlilik kamerada
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Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
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