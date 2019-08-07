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Şişli'de bir iş yerinin asansöründe intihar girişimi

Şişli'de bir iş yerinin asansöründe intihar girişimi Bileklerini keserek intihar etmek isteyen adamı iş yeri çalışanları engellediİSTANBUL - Şişli'de bulunan bir iş yerinin asansöründe sinir krizi geçiren adam, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

07.08.2019 22:47
Şişli'de bir iş yerinin asansöründe intihar girişimi
Şişli'de bir iş yerinin asansöründe intihar girişimi
Bileklerini keserek intihar etmek isteyen adamı iş yeri çalışanları engelledi
İSTANBUL - Şişli'de bulunan bir iş yerinin asansöründe sinir krizi geçiren adam, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan adamı iş yeri çalışanları engelledi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 30'lu yaşlarındaki adam iş yerinin asansörüne bindiği esnada bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Asansörün içerisinden bağırma sesleri gelmesi üzerine durumu fark eden diğer iş yeri çalışanları, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan genç adamı sakinleştirmeye çalıştı. Genç adamın sakinleşmemesi üzerine iş yeri çalışanları durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan adamın bileklerini sargı beziyle sararak kan akışını engelledi. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen adam ambulansa İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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