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Şişli'de bulunan 5 katlı bir binan çatı katında yangın çıktı

- Şişli'de bulunan 5 katlı bir binan çatı katında yangın çıktıİSTANBUL - Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

29.09.2019 13:44
- Şişli'de bulunan 5 katlı bir binan çatı katında yangın çıktı
İSTANBUL - Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.
Şişli Dedeoğlu Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.
Şişli'de bulunan 5 katlı bir binan çatı katında yangın çıktı

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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