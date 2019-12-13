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Şişli'de çatı katında çökme meydana gelen bina boşaltıldı

Şişli'de çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi.

13.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:55Şişli'de çatı katında çökme meydana gelen bina boşaltıldı
'de çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. Yetkililerin uyarılarının ardından bina sakinleri bavullarını alarak, binayı boşalttı.

İddiaya göre, Şişli Gülbahar Karanfil Sokak'ta bulunan ve bir sene önce dubleks daireye çevirilen 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Çökme sırasında evde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, yoldan geçen 3 kişide hafif şekilde yaralandı. Yetkililer binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan vatandaşlarda yapılan uyarıların ardından eşyalarını toplamaya başladı. Eşyalarını toplayan bina sakinleri bavullarını alarak apartmanı boşaltıyor. - İSTANBUL

Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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