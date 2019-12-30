Haberler » 3. Sayfa » Şişli'de çınar ağacı 4 aracın üzerine böyle devrildi - Haberler

Şişli'de çınar ağacı 4 aracın üzerine böyle devrildi

Şişli'de bulunan darülaceze otoparkında çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi.

30.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:06 Şişli'de çınar ağacı 4 aracın üzerine böyle devrildi
Şişli'de bulunan darülaceze otoparkında çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ağacın araçların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Şişli'de bulunan darülacezeye ait otoparkta bulunan çınar ağacı rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağaçlar, otoparkta park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. Ağacın devrilme anında şans eseri otoparkta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırıp, halat yardımıyla bir kısmını kaldırdı.

Öte yandan, maddi hasar meydana gelen araç sahipleri araçlarını çekerken, büyük çaplı hasar meydana gelen araç ise çekici yardımıyla alınarak servise gönderildi.

Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuluş kamerada

Yoldan geçen vatandaşlar ağacın altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin yürüdüğü ve ağacın aniden devrildiği görülüyor. Bazı vatandaşlar kaçarken, bir kişinin de ağacın düşmesiyle yere düşüp kalktığı görülüyor.

Araç sahiplerinden Mehmet Kazdağ, "Benim her zamanki park ettiğim yer. İş çıkışı çocuğu aldım. Arabaya gelecektim baktık ağaç düşmüş, beş dakika ile biz kurtulduk" dedi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:02   Irak merkezli Hizbullah örgütü: Kara karga Amerikan şeytanından intikam alacağız - Haberler
17:56   Libya tezkeresi Meclis'te - Haberler
17:55   (Özel) Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi - Haberler
17:54   Kitap sevgisi okul duvarlarını renklendirdi - Haberler
17:51   Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti - Haberler
17:25   Son dakika: Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı ve kaçtı - Haberler
16:50   Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
16:00   Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı - Haberler
15:35   Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
30.12.2019 18:05:29