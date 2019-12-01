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ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA (1)

Şişli'de seyir halindeki cipe ve bir otomobile başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

01.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:24ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA (1)

'de seyir halindeki cipe ve bir otomobile başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde cipin yoluna devam ettiği, arkadan gelen otomobilin ise yolda durduğu arkadan gelen bir taksinin de otomobile çarptığı görülüyor. Saldırıda cip sürücüsü ağır bir şekilde yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Görüntüler dökümü:

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-Saldırıdan sonra cipin yoluna devam etmesi

-Diğer aracın durması

-Taksinin çarpması


- İstanbul

Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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