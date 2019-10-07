Haberler » Güncel » Haber

Şişli'de çocukların ortada kaldığı çatışmaya 13 gözaltı

ŞİŞLİ'de çocukların arada kaldığı çatışmayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

07.10.2019 16:14Şişli'de çocukların ortada kaldığı çatışmaya 13 gözaltı
ŞİŞLİ'de çocukların arada kaldığı çatışmayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.
Yayla Mahallesi'nde 3 Ekim'de silahlı kavga çıktı. Kavgada iki grubun arasında kalan çocuklar büyük panik yaşadı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mutalip B.(43), Ramazan A.(41), Mustafa Ş.(42) ve İhsan Y.'nin (30) olay yerinden lüks bir araçla kaçtıklarını tespit etti. Polis ekipleri 5 Ekim'de şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Mutalip B., Ramazan A., Mustafa Ş. ve İhsan Y. ile Muhammed Y.(19), Mehmet A.(34), Özgür N.(29), Kadri Ç.(51), Hakan Ç.(31), Sıraç K.(18), Ferhat S.(38), Muhammed Emin B.(21) ve Sevgi B.(42) gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda olayda kullanılan 4 tabanca ele geçirdi.  Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:00 Kuyumcudaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında
21:00 Adana'da freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı
20:55 Gaziantep'te büfe sahibi ile tartışan şahıs polise ateş açtı
20:55 "Sırbistan bizim için dost, Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir"
20:55 Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
20:53 Avusturya'da "iklim değişikliği"ne karşı işgal eylemleri
20:52 Antalya'da gasp iddiası