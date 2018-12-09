Şişli'de Darbedilen Kadın Yaralandı

Şişli
'de eşi tarafından darbedilen Rus uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi
Albay Sadri Alantar Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Rus uyruklu çift arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında eşi tarafından darbedildiği öne sürülen Rus uyruklu kadın yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırdı. Polis
ekipleri de eşini yaraladığı öne sürülen kişiyi gözaltına aldı.
Meşrutiyet Mahallesi,Şişli
09 Aralık 2018 Pazar 16:31