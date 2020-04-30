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Şişli'de doğal gaz borusu delindi

Şişli'de İSKİ ekiplerinin patlayan su borusunu tamir çalışması yaptığı sırada doğal gaz borusu delindi.

30.04.2020 02:43 | Son Güncelleme: 30.04.2020 02:45
Şişli'de İSKİ ekiplerinin patlayan su borusunu tamir çalışması yaptığı sırada doğal gaz borusu delindi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Galata Deresi Caddesi'nde patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlattı.
Kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle çevreye koku yayılmaya başladı.
Kazıda çalışan İSKİ görevlileri uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Görevlilerin gazı ve suyu kesmesiyle durum kontrol altına alındı.
İSKİ ekipleri, daha sonra çalışmalarına devam etti. Şişli’de doğal gaz borusu delindi

Kaynak: AA

Etiketler: Galata, Şişli, Güncel, Haber

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