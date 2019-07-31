ŞİŞLİ'DE EŞİYLE KAVGA EDEN YARALI KADIN OLAY YERİNDE GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

ŞİŞLİ'de İranlı çiftin evde başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Olayda hafif şekilde yaralanan Narges S. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Polis ekiplerine de zorluk çıkartan kadın güçlükle ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.Olay Şişli Meşrutiyet Mahallesi Melek Sokak'ta bulunan bir apartmanda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İran uyruklu Narges S. eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Narges S. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Narges S.'nin eşini ifadesi alınmak üzere polis aracına götüreceği sırada baygınlık geçirdi. Narges Ş'nin eşi ambulansla hastaneye götürüldü.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Olayın ardından sinir krizleri geçiren Narges S. ambulansa götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Kadın polis ekiplerine de zorluk çıkarttı. Güçlükle ambulansa alınan yaralı kadın hastaneye sevk edildi.

"BİR BİRLERİNE ZARAR VERMİŞLER"

Mahalle sakini Mehmet Çakmak, "Çift arasında şiddetli bir geçimsizlik vardı.Daha öncede yaşamıştık bu olayları. Akşam da yine anlaşamadıklarından dolayı bazı olaylar olmuş. Bir birine zarar vermişler, bıçaklama olayı falan olmuş. Ambulans geldi polis ekipleri geldi. Çift ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yerde baygın şekilde yatan Narges S.'nin eşinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Baygın yatan adamın ambulansla hastaneye götürülmesi

-Yaralı Narges S'nin basın mensuplarına tepkisi

-Narges S'nin ambulansla götürülmesi

-Mahalle sakini ile röp.

-Genel ve detaylar

