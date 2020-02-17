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Şişli'de evde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu

Şişlide bir kişi doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

17.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:56
Şişlide bir kişi doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen kişinin cesedi, polis ve savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Zeytinburnu Belediyesi'nde memur olarak çalışan Yavuz Selim Sertdemir(33) işine gitmeyince, işyerindeki arkadaşları durumdan şüphelendi. Arkadaşları, saat 15.00 sıralarında, telefonla ulaşamadıkları Sertdemir'in, Fulya Mahallesi Çiğdem 1 Sokak'ta bulanan 5 katlı dairenin giriş katında yalnız yaşadığı evine kontrol için geldi. Arkadaşları kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir çağırdı. Arkadaşları, Sertdemiri giriş kapısının üstünde bulunan doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Selim Sertdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve savcı inclemesinin ardından ceset otopsi için, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Setdemir'in, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği değerlendiriliyor. Sahibi olduğu Tedi adlı köpeği arkadaşları götürdü.
Şişli'de evde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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