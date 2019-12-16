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Şişli'de feci kaza

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı.

16.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:52Şişli'de feci kaza
Piyalepaşa Bulvarı'nda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce fırlayan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 12.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda yaşandı. Caddede bulunan üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce fırlayan adam, park halindeki bir kamyonun altına girdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, otomobilin çarptığı vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazanın hemen ardından üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir başka genç dikkat çekti.

Kamyon sürücüsü Mehmet Karabulut, "Bir telefon geldi kamyoneti sağa çektim telefonla konuşuyordum. O sırada karşıya geçerken vatandaşa otomobil vurdu benim arabanın altında attı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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