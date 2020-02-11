ŞİŞLİ'DE GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şişli 'de evlerinde gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır, son yolculuğuna uğurlandı.

Aybüke Buğlem Bayır için ikindi namazını müteakip Şişli İzzetpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze aracıyla camiye getirilen Aybüke Bayır'ın tabutunu yakınları taşıdı. Baba Ersin Bayır, Camii avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından minik Aybüke, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DİĞER İKİ KARDEŞİ EVDE DEĞİLDİ

Aybüke'nin diğer iki kardeşinin ise olayın yaşandığı gün dedelerinin evinde olduğu öğrenilirken, anne Selin Uysal'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin camiye getirilişi

-Cenaze namazı için camiye gelenlerin görüntüsü

- İstanbul