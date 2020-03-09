Şişli'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
09.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:14
Şişli 'de gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Hakan 1. Sokak'ta tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanlar, yangını fark ederek ikametten dışarı çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kaynağından çıktığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Hakan 1. Sokak'ta tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanlar, yangını fark ederek ikametten dışarı çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kaynağından çıktığı iddia edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şişli'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
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