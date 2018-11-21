Şişli'de Genel Asayış Denetimi

Şişli
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Okmeydanı Kalekol
önünde bir araya gelen ekipler, saat 14.00'da harekete geçti. Şişli Mahmut Şevket Paşa
Mahallesi'ndeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak arandı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Polis
ekiplerinden görüntü
-Polislerin Kalekol noktasından çıkışları
-Polislerin şüpheli kişileri durdurarak GBT yapması
-Şüpheli araçların durdurulması
-Sokak başlarında önlem alan polisler
-Genel ve detaylar - Yıldırımistanbul
Kalekol,Şişli
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:17