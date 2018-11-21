21 Kasım 2018, 15:17
»»

Şişli'de Genel Asayış Denetimi

Şişli

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi.



Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. 

Okmeydanı Kalekol önünde bir araya gelen ekipler,  saat 14.00'da harekete geçti. Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak arandı.  Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Polis ekiplerinden görüntü

-Polislerin Kalekol noktasından çıkışları

-Polislerin şüpheli kişileri durdurarak GBT yapması

-Şüpheli araçların durdurulması

-Sokak başlarında önlem alan polisler

-Genel ve detaylar - Yıldırımistanbul Kalekol,Şişli
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:17