Şişli'de güpegündüz iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Şişli 'de güpegündüz bir işyerine girerek 15 bin lira ve işyeri sahibine ait değerli kol saatlerini alan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Şişli, Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan işyerinin kapılarının açık olduğunu gören kişi içeri girdi. İşyerinde kimsenin bulunmadığını fark eden şüpheli, etrafı kurcalamaya başladı. Çekmeceleri yoklayan şüpheli, bir şey bulamayınca diğer odalara yöneldi. İç kısımda bulunan odaların birindeki sehpanın üzerinde 15 bin lira bulan şüpheli, önce bu parayı aldı ardından üç adet kol saati, dizüstü bilgisayar ve işyeri sahibinin çocuğuna ait olduğu öğrenilen kumbarayı da alarak işyerinden çıktı. Bir süre sonra işyerine dönen İsmail Korkmaz, etrafın dağıldığını ve çekmecelerin karıştırıldığını gördü. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen Korkmaz, işyerinden hırsızlık yapıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.

BİR KİŞİ HIRSIZLIK YAPARKEN DİĞERİ GÖZCÜLÜK YAPTI

İşyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayına iki kişinin karıştığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işyerine iki kişinin geldiği ancak birinin gözcülük için dışarıda kaldığı görülüyor. Şüphelilerden birinin içeri girerek çekmeceleri kurcaladığı ve ardından kapıları kapalı olan diğer odalara girdiği anlar kameralarca kaydediliyor. Son olarak şüphelinin kol saatleri, dizüstü bilgisayar ve kumbarayı mavi bir çöp poşetine doldurup işyerinden çıkarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıyor.

ÇOCUĞUMUN KUMBARASINA KADAR ALMIŞLAR

İşyerine giren hırsızların çocuğuna ait kumbaraya kadar aldığını belirten İsmail Korkmaz, "İşyerimde hırsızlık yaşandı. Yan taraftaki ofisime yemek için gittim. İki kişi geliyorlar. Biri dışarda gözcülük yaparken diğeri de içeri girerek ne var ne yok alıyor. Tekrar geldiğimde içeri girip çıkmışlardı. Arka tarafta odalar var. Müşterilerimden gelen kiralarım vardı. Yaklaşık 15 bin lira, üç adet saatim, bir adet dizüstü bilgisayar ve çocuğuma ait bozuk para kumbarasına kadar almışlar. Bunun yanı sıra kimliklerimizi de almışlar. Polise giderek şikayetçi oldum, güvenlik kamera kayıtlarını da teslim ettim. Hırsızlığı gerçekleştirenler çevrede bilinen şahıslardanmış, bulunmamaların imkansız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul