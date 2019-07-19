Haberler» Güncel» Haber

ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR(Tamamı)

19.07.2019 18:12 ŞİŞLİ

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
19:39   Vatandaşı darbeden otobüs şoförüne ceza
19:39   "Uyum Buluşmaları"nın ikinci etabı Denizli'de yapıldı
19:36   BİTLİS Şehit Binbaşı Samsun'a uğurlandı
19:35   Su baskını ve toprak kayması - Görgü tanığı afeti anlatıyor
19:34   Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi
19:32   Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi
19:32   Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu