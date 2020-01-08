Şişli'de hastane önünde cinayet: Bir polis memuru açığa alındı

ŞİŞLİ'de Emre Tyler Mays'ın hastane önünde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir polis açığa alındı.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde Emre Tyler Mays kendisini husumetlisine benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Akın Kutlu cinayeti işledikten hemen sonra hastanenin bahçesine Beşiktaş ve Kağıthane'de yaşanan olayları takip etmek için orada olan polislerce yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Akın Kutlu, dün akşam saatlerinde Şişli Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÜTÜN POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Emre Tyler Mays için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yeniköy Yeni Camii'nde düzenlenen törende konuşan anne Figen Mays, "Şişli Etfal'in önünde daha ambulanstan inmeye fırsat olmadan bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Adamın suratına baktığım zaman 'bu deli' dedim. Şiddet olaylarına son verecek bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı. Polisler 10 metre ötedeydi. O polislerin hepsi de bulunup cezalandırılmalı. Polis bizi koruyamadı" ifadelerini kullanmıştı.

BİR POLİS AÇIĞA ALINDI

İddialar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne inceleme başlattı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, saldırıyı görmesine rağmen hızlıca müdahalede bulunmadığı belirtilen polis memuru O.C.açığa alındı. O.C.'nin olayda ihmali olup olmadığının tespit edilmesi için incelemenin sürdüğü kaydedildi.