Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şişli'de iki katlı ahşap bina alev alev yandı

- Şişli'de iki katlı ahşap bina alev alev böyle yandı Şişli'de 2 katlı bir ahşap binada çıkan yangın çevredeki komşuların korkmasına sebep oldu.

13.04.2020 03:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:54
- Şişli 'de iki katlı ahşap bina alev alev böyle yandı
İSTANBUL - Şişli'de 2 katlı bir ahşap binada çıkan yangın çevredeki komşuların korkmasına sebep oldu. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde alev alev yanan ahşap bina itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen ahşap binada ise herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Yangın saat 02.00'da Şişli İlçesi Teşvikiye Mahallesi Barakalar Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki komşular durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Beşiktaş itfaiye grup amirliklerinden ekipler yönlendirdi. Bu sırada alevler kısa süre içinde binanın tamamında etkili olmaya başladı. Yangın daha sonra bitişiğindeki gecekonduya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen yangını 30 dakika içerisinde kontrol altına aldı.
Binanın yanma anı cep telefonu kamerasında
Yangın anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Alevlerin boylarının yer yer 3 ila 4 metre yüksekliğinde olduğu görülüyor. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı. Şişli’de iki katlı ahşap bina alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
7 ayrı başlık açıldı! Soylu’ya Twitter’dan destek yağıyor Haberler
7 ayrı başlık açıldı! Soylu'ya Twitter'dan destek yağıyor
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Soylu’nun istifası Demet Akalın’ı üzdü: Adam daha ne yapacaktı? Haberler
Soylu'nun istifası Demet Akalın'ı üzdü: Adam daha ne yapacaktı?
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şişli'de iki katlı ahşap bina alev alev yandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

04:50: İnfaz düzenlemesinin ikinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2) - Haberler 04:42: İnfaz düzenlemesinin ikinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1) - Haberler 03:41: Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz" - Haberler 03:37: Şişli'de iki katlı ahşap bina alev alev yandı - Haberler 03:12: Adanalılar yasaktan sonra Şırdancı'ya koştu - Haberler 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı 23:42: Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı - Haberler 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz