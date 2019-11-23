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Şişli'de inşaat işçisi metrelerce yüksekten boşluğa düştü

Şişli'de bir inşaatta çalışan işçi dengesini kaybederek metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.

23.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:08Şişli'de inşaat işçisi metrelerce yüksekten boşluğa düştü
'de bir inşaatta çalışan işçi dengesini kaybederek metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü. Yaralanan işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan inşaat işçisi, çalışmaya henüz yeni başlamışken bir anda dengesini kaybetti ve metrelerce yüksekten binanın asansör boşluğuna düştü. Yaralı adamın acı içerisinde feryat ettiğini duyan çalışma arkadaşları durumu vakit kaybetmeden 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, inşaat işçisi çevredekilerin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansa bindirildi.

İnşaatta çalışırken dengesini kaybederek metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düşen talihsiz adam, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı inşaat işçisinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Şişli, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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