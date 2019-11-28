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Şişli'de iranlı mesut mehlevi'nin öldürülmesi; 5 şüpheli yakalandı

(Zanlısının görüntüsüyle) ŞİŞLİ'DE İRANLI MESUT MEHLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ; 5 ŞÜPHELİ YAKALANDIMüslim SARIYAROzan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

28.11.2019 00:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:58
(Zanlısının görüntüsüyle) ŞİŞLİ'DE İRANLI MESUT MEHLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ; 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Müslim SARIYAROzan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin kimlikleri belirledi. Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 Türk şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Şişli'de iranlı mesut mehlevi'nin öldürülmesi; 5 şüpheli yakalandı

İstanbul, Şişli, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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