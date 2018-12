Şişli'de 'Kadın, Gençlik ve Çocuk Merkezi' Açıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:47



– ŞİŞLİ Belediyesi kadın ve çocuklara yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 'Kadın, Gençlik ve Çocuk Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Kadın, genç ve çocukların güçlendirilmesini, mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmayı amaçlayan merkez, kadınların yoğun ilgisi ile açıldı.Şişli Belediyesi tarafından Kadın, Gençlik ve Çocuk Merkezi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde faaliyet gösterecek. Merkezde her türlü hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlanırken Şişli'yi kadınlar için yaşanabilir, tercih edilir bir ilçe haline getirecek çalışmalar da belirlenecek. Merkezin, kadın genç ve çocuklar için bir başvuru, bilgilenme, güçlenme ve sanatsal etkinliklerle zenginleşme platformu olması amacı ile açıldığı belirtildi. Açılışa Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Avukat Hülya Gülbahar, Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka-Der) eski Başkanı Çiğdem Aydın, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve çok sayıda kadın katıldı."KADIN, ÇOCUK VE GENÇLERE DÖNÜK PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİK"Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, kadınların toplumda daha iyi yerlere gelmesi için çalıştığını belirtti. Bu kapsamda çalışmaların devam edeceğini belirten İnönü, şöyle konuştu:"Aldığı iç göç nedeniyle Şişli, geleneksel değerlerle yaşayan, ciddi oranda ev kadını nüfusuna da sahip. Ayrıca başta Suriye olmak üzere Afrika, Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinden gelen 18 bin sığınmacı kadın ve çocuk, tüm entegrasyon sorunları, yoksullukları ve işsizlikleriyle Şişli'de ikamet ediyor. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nin bir bölümünde de yoksullukla baş etmeye çalışan bir kadın nüfusu var. Tüm bu kadın nüfusun etnisiteleri, inançları, sınıf ve siyasal görüşleri farklı da olsa kadın olmaktan kaynaklanan sorunları ortak. Belediye başkanı koltuğuna oturduğumdan bu yana kadınlar, çocuklar ve gençlerle ilgili çalışmalara çok önem verdim. Çeşitli projelerle kadın, çocuk ve gençlere dönük çok yararlı çalışmalar yaptık. Ayrıca belediye bünyesinde Toplumsal Eşitlik Birimi kurduk. Her türlü ayrımcılığa, yoksulluğa karşı kadınları güçlendirmek için çalıştık.""YOL GÖSTERİCİ POLİTİKALAR ÜRETİLECEK"Başkan İnönü, Şişli'yi daha yaşanılır bir yer haline getirmek için Kadın, Gençlik ve Çocuk Merkezi'ni açtıklarını ifade etti. Merkezin üç önemli isme bırakılacağını da sözlerine ekleyen İnönü, "Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka-Der) eski Başkanı Çiğdem Aydın, feminist Avukat Hülya Gülbahar merkezimizde yalnız kadınları değil, çocuk ve gençleri güçlendirecek çalışmalar yapacaklar. Merkez, her türlü hukuki, psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra Şişli'yi kadınlar için yaşanabilir, tercih edilir bir ilçe haline getirecek çalışmaları belirleyecek ve uygulanmasını sağlayacak. Kaldırımların düzenlenmesinden ilçenin ışıklandırılmasına, kaynakların kadınlar lehine kullanılmasının sağlanmasına kadar pek çok konuda yol gösterici politika üretecekler" dedi."KADINLAR İNSAN HAKLARINDAN DAHA İYİ FAYDALANACAK"Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, merkezin İnsan Hakları Bildirgesi'nin yayınlandığı gün açıldığına vurgu yaptı. İnsan haklarından vatandaşların daha iyi yararlanması için çalıştıklarını belirten Güllü, "Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Bildirgesi'nin yayınlandığı gün. ve biz burada Şişli'de yaşayan genç, kadın ve çocukların insan haklarından daha iyi yararlanmaları adına bize sunulan bir imkan için buradayız. Bugün Kadın, Genç ve Çocuk Merkezi için buradayız" diye konuştu."BİR MODEL OLUŞTURACAĞIZ"Amaçlarının herkese seslenmek olduğunu söyleyen Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka-Der) eski Başkanı Çiğdem Aydın, açılan merkezin model bir yer olacağına vurgu yaparak, "Çok önemli bir merkez ve burayı bir model haline getirmek istiyoruz. Tüm yerel yönetimlerin bakıp model alabilecekleri, işleyen, doğru kuralları konmuş, herkesin gelip gidebildiği, herkese seslenen bir merkez yapmak istiyoruz. Bu anlamda Türkiye'de ilk olacak bir merkez burası" dedi. - İstanbul