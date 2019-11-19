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ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA TAKSİ BEKLERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHAŞişli'de yolun sağına yanaşan taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet, taksiyi bekleyen yolcuya çarptı.

19.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:38ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA TAKSİ BEKLERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA

Şişli'de yolun sağına yanaşan taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet, taksiyi bekleyen yolcuya çarptı. Yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi kaldırımda bekleyen müşteri için durdu. Kaldırıma yanaşan taksiye vurmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kadına çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını ambulansa alarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya karışarak kaçan motosiklet sürücüsünü arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Yaralı kadının ambulanstan indirilmesi

-Yaralının hastaneye götürülmesi

-Genel ve detaylar



Güncel

Kaynak: DHA

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