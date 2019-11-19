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Şişli'de kaldırımda taksi beklerken motosiklet çarptı

ŞİŞLİ'de yolun sağına yanaşan taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet, kaldırımda taksiyi bekleyen yolcuya çarptı.

19.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:53Şişli'de kaldırımda taksi beklerken motosiklet çarptı
ŞİŞLİ'de  yolun sağına yanaşan taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet, kaldırımda taksiyi bekleyen yolcuya çarptı. Yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi kaldırımda bekleyen müşteri için durdu. Kaldırıma yanaşan taksiye vurmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kadına çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını ambulansa alarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kazaya karışarak kaçan motosiklet sürücüsünü arıyor.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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