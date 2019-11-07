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Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!

Şişli'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

07.11.2019 22:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:13

Şişli'de kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay, saat 20.45 sularında Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokağı girişinde meydana geldi. Salih Tozan Sokak'tan Avni Dilligil Sokağa dönüş yapan Bilge İ., adlı kadının kullandığı 34 SR 1578 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 6 katlı binanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Kazada ev sahibi ve sürücü Bilge İ.'nin yaralanmaması sevindirirken, evde maddi hasar meydana geldi. Olay karşısında şaşıran bina sakinleri durumu polise bildirdi.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA EVDEN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra sürücü kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla evden çıkarılarak otoparka kaldırıldı. Ev sakinleri ise yaşadıkları şoku atlattıktan sonra tamirci çağırıp kırılan duvarı demir parmaklıklarla kapattırdı.

"GELDİĞİMDE ARABA İÇERİDEYDİ"

Olayı anlatan mahalle sakini Uğur Uçar, "Bayan paniklemiş o anda, fren yerine gaza basmış. Sonra polis geldi, çekici geldi. Evin duvarına çarpmış, herhangi bir yaralama yok. Geldiğimde araba içerideydi" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!

Şişli, Polis, TV, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR (1)
YAZ: Gerçekten bazı insanlar yeteneksiz. Bunlar niye araba kullanmaya çalışır ki. Her ehliyet alan trafiğe çıkmasın bence.
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