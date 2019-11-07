Haberler » Güncel » Şişli'de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdi

Şişli'de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdi

Şişli'de kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna girdi.

07.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:05 Şişli'de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdi
Şişli'de kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 20.45 sularında Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Tozan Sokak'tan Avni Dilligil Sokağa dönüş yapan Bilge İ., adlı kadının kullandığı 34 SR 1578 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 6 katlı binanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Kazada ev sahibi ve sürücü Bilge İ.'nin yaralanmaması sevindirirken, evde maddi hasar meydana geldi. Olay karşısında şaşıran bina sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra sürücü kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla evden çıkarılarak otoparka kaldırıldı. Ev sakinleri ise yaşadıkları şoku atlattıktan sonra tamirci çağırıp kırılan duvarı demir parmaklıklarla kapattırdı.
Olayı anlatan mahalle sakini Uğur Uçar, "Bayan paniklemiş o anda, fren yerine gaza basmış. Sonra polis geldi, çekici geldi. Evin duvarına çarpmış, herhangi bir yaralama yok. Geldiğimde araba içerideydi" dedi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)
07.11.2019 22: 54: 37 TSI

Şişli, Polis, TV, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
02:55   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:10:58