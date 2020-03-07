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ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı.

07.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 08:54ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı.

Kaza saat 05.30'da Halaskargazi Caddesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mahmut Hakan M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BNF 236 plakalı otomobil yoldan çıktı. Refüje çıkan araç 4 ağacı parçalayarak, durabildi.  Mahmut Hakan M. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Kırılan ağaçlar

-Kaza yapan sürücüye işlem yapan polisler

-Görüntü alınmasına engel olmaya çalışan arkadaşı

-Genel ve detay görüntüler



Mecidiyeköy, Güncel

Kaynak: DHA

7.03.2020 10:09:24