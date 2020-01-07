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Şişli'de korkunç cinayet! Ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Şişli'de dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu, hastane önünde akrabalarını yaralayan kişiye benzeten şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

07.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:50

'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre T. M., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİSİNİ VE YAKINLARINI YARALAYAN KİŞİYE BENZETTİ

Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen M. ile Randolp W. M. çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre T. M., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre T. M., ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın K.(22) tarafından bıçaklandı. Akın K.'nın, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre T. K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Akın K., kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Akın K.'nın 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

Şişli'de korkunç cinayet! Ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Şişli, 3. Sayfa


HABER YORUMLARI (4)
PÜR KÖTÜLÜK: Allah acımamış ben mi acıyacağım
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ADINIZ SOYADINIZ: İş insanı da ilk defa duyuyorum genelde iş hayvanı yada iş eşyası fln olurdu ilginç geldi
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EROL MEHMET YILDIZ: Bu ne saçma iş
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ADINIZI YAZIN: Allah hic bir anne babaya evlat acisi vermesin cok zor nurlar icinde yat güzel cocuk telafisi yok o aciyi icimde hissettim sabirin adi var Hayat durdu
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