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Şişli'de korkutan çatı yangını

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

17.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:20Şişli'de korkutan çatı yangını
'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri korkuya kapılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından alevlerinin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerini korkutan yangını söndürmek için harekete geçen ekipler çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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