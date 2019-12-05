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Şişli'de Libyalı turist bacağından bıçaklandı

ŞİŞLİ'de Libyalı turist tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçaklandı.

05.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:11Şişli'de Libyalı turist bacağından bıçaklandı
ŞİŞLİ'de Libyalı turist tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı turistin markete sığınarak yardım istediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, , İnönü Mahallesi, Babil Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libyalı olduğu öğrenilen Osman Z. ile kimliği henüz belirsiz şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri Osman Z.'yi bacağından bıçakladı. Şüpheliler ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı turist ise sokakta bulunan bir markete sığınarak yardım istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Libyalı turisti bıçaklayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MARKETE SIĞINARAK YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Bacağından bıçaklanarak yaralanan turistin sokak üzerinde bulunan markete sığınarak yardım istediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kanlar içinde kalan turistin market sahibinden ambulansı aramasını isteyerek dışarı çıktığı sırada bayıldığı görüldü. Görüntülerin devamında sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaralıya müdahale ettiği görülüyor.


- İstanbul

İnönü mahallesi, turist, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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