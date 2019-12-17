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Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Şişli'de bir marketler zincirinin meyve reyonu çalışanı şahıs, parasını vermeden reyondan aldıkları meyveleri yedikleri gerekçesiyle Tunuslu turistlerle tartışma yaşadı. Tartışma sonucu yaşanan arbedede market çalışanı şahıs Tunuslu turistlerden birini dizinden bıçakladı.

17.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:31

Şişlide market çalışanı, parasını vermeden tezgahtan meyve alarak yediği için tartıştığı Tunuslu bir turisti bacağından bıçaklayarak yaraladı.

"PARAYI VERMEDEN MEYVE YİYEMEZSİNİZ"

Olay, Pangaltı Ergenekon Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketler zincirinin Pangaltı şubesinin meyve reyonu çalışanı, iki kişinin tezgahtan meyve alarak yediğini fark etti. Market çalışanı, Tunuslu oldukları öğrenilen kişileri uyararak parasını vermeden meyve alamayacaklarını söyledi.

SOL BACAĞINDAN YARALADI

Tunuslu iki kişi uyarıya rağmen tezgahtan meyve alarak yemeye devam edince, market çalışanı engel olmaya çalıştı. Bu sırada, Tunuslular ile market çalışanı arasında küçük çaplı bir arbede yaşandı. Arbede sırasında, ismi henüz öğrenilemeyen meyve reyonu çalışanı elindeki bıçakla Tunuslulardan birini sol bacağından yaraladı.

MARKET ÇALIŞANI TESLİM OLDU

Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle kavga sona erdirilirken, yaralı Tunuslu da yakınlardaki bir eczaneye götürüldü. Yaralıya ilk müdahale burada yapıldı. Eczanede yapılan müdahale sırasında vatandaşların camdan içeriyi izlemek istemesi dikkat çekti. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Market çalışanı, olayda kullandığı bıçakla birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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