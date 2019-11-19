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Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı

ŞİŞLİ'de minibüsle motosiklet çarpıştı.

19.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:38
ŞİŞLİ'de minibüsle motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede giden minibüs ve motosikletli çarpıştı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Dolapdere Caddesi, Güncel

Kaynak: DHA


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