Şişli'de Motosiklet Üzerinde Başlayan Tartışma Kanlı Bitti

Kaynak: İHA

Şişli'de seyir halindeki motosiklette başlayan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti durduran sürücü arkadaşını kovalayıp silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.Şişli, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Çağlayan istikametine seyir halinde olan motosiklette bulunan iki arkadaş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü motosikletini durdurdu. Bunun üzerine arkada oturan kişi motosikletten inerek kaçmaya başladı. Öfkelenen sürücü ise silahıyla arkadaşını kovalamaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrasında sürücü silahını ateşleyerek arkadaşını bacağından yaraladı. Arkadaşının yere yığıldığını gören sürücü ise ara sokaklara girerek kayıplara karıştı.Yol üzerinde birinin yattığını gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kan kaybeden şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı şahıs Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Arkadaşını yaralayarak kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Tartışmanın başladığı motosikletinde yol kenarında terk edildiği görüldü. Motosiklet üzerinde plaka bulunmaması ise dikkat çekti. - İSTANBUL