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ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHAŞişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi.

10.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:14
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Şişli 'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aytekin Kotil Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada kurye olarak çalışan Musa Karaküp (31) cadde üzerinde seyir halindeyken yağışlı hava nedeniyle motorunun hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten  düşen Karaküp, yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan sürücünün elini tutan vatandaşlar yaralıya moral verdi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü de çevredekilere "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi.  Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, motosikletin çarptığı ve hasar gören direğin devrilme ihtimali karşı önlem aldı.

Görüntü dökümü:

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-Motosikletten düşen yaralı sürücü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının sedye ile ambulansa alınması

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Şişli, Güncel
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