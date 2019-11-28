Haberler » 3. Sayfa » Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi - Haber

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildiİSTANBUL - Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

28.11.2019 01:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:39
'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Asayiş Şubeye getirildi
İSTANBUL - Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Zanlı Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Şişli'de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı A.K. MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K. Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi

Gayrettepe, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:42 Edirne'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü
01:37 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi
01:36 Siirt'te terör operasyonu: 6 şahıs gözaltına alındı
01:25 Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi
01:21 "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarptığı trafik polisi yaralandı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
14:31 Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:44 Erdoğan'ın, "İstanbul susuzluğa yürüyor" sözlerine İBB'den yanıt: Bazıları üzülecek ama barajlardaki doluluk oranı artmakta
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
09:02 İstifa sonrası ilk kez ekrana çıkan Ali Babacan, ekonomik krizin çıkmasını başkanlık sistemine bağladı
28.11.2019 01:48:00