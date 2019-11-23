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Şişli'de otel inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Şişli'de bir otel inşaatında çalışan işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.

23.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:30Şişli'de otel inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
'de bir otel inşaatında çalışan işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralı olarak düştüğü yerden kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 10.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Otel inşaatında çalışan işçilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Diğer işçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya düştüğü yerde ilk müdahalede bulundu. Yaralı daha sonra itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarıldı. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay sonrası inceleme başlattı.

Şişli, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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