Haberler » Güncel » Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haber

Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şişli'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

16.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:52Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen yayaya, istikametinde seyreden 34 BFF 429 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kişi park halindeki bir kamyonun altına sıkıştı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptığı incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazaya karışan aracın sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çağlayan, Polis, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03 Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü - Haber
18:02 Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı - Haber
18:02 Denizli'de Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı - Haber
18:01 Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti - Haber
18:00 Ayvalık'ta Şefkatli Eller amansız hastalığa yenik düşen minik Serdar'ı unutmadı - Haber
17:38 Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16.12.2019 18:06:08