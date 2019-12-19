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Şişli'de pankart açmak isteyen kadına müdahale

Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi 'Komşu Masa" açılış törenine katıldı.

19.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:32
Kamera: Harun UYANIK/ , DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediyesi 'Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı. Kılıçdaroğlu alana gelmeden, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik tarafından yerden kaldırılarak uzaklaştırıldı.
Şişli'de pankart açmak isteyen kadına müdahale

Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi, İstanbul, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA


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