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ŞİŞLİ'DE POLİSLERDEN SAĞLIK PERSONELİNE SİRENLİ DESTEK

Polis ekipleri, sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle koronavirüs ile mücadele eden sağlık personeline moral ve destek oldu.

21.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:02
Polis ekipleri, sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle koronavirüs ile mücadele eden sağlık personeline moral ve destek oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline moral ve destek amacıyla yaptığı alkışlama çağrı sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polisler sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle sağlık personeline destek oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan resmi polis ekipleri ile ilçede gören yapan motosikletli yunus polisleri gece 21: 00'de sirenleriyle sağlık personelinin yanında olduklarını gösterdi.
BAĞCILAR'DA DA SİRENLER DESTEK İÇİN ÖTTÜ
Aynı dakikalarda Bağcılar 'da vatandaşlar alkışlarıyla sağlık personeline destek olurken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ören yapan polisler de vatandaşların alkışlarına sirenleriyle eşlik etti.
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ŞİŞLİ’DE POLİSLERDEN SAĞLIK PERSONELİNE SİRENLİ DESTEK

Kaynak: DHA

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ŞİŞLİ'DE POLİSLERDEN SAĞLIK PERSONELİNE SİRENLİ DESTEK
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Şişli, Polis, Güncel

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