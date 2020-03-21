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ŞİŞLİ'DE POLİSLERDEN SAĞLIK PERSONELİNE SİRENLİ DESTEK

Polis ekipleri, sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle koronavirüs ile mücadele eden sağlık personeline moral ve destek oldu.

21.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:38
ŞİŞLİ'DE POLİSLERDEN SAĞLIK PERSONELİNE SİRENLİ DESTEK

Polis ekipleri, sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle koronavirüs ile mücadele eden sağlık personeline  moral ve destek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline moral ve destek amacıyla  yaptığı alkışlama çağrı sonrasında  İstanbul Emniyet Müdürlüğü  bünyesindeki polisler  sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle sağlık personeline destek oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan resmi polis ekipleri ile ilçede gören yapan motosikletli yunus polisleri gece 21: 00'de sirenleriyle  sağlık personelinin yanında olduklarını gösterdi.

BAĞCILAR'DA DA SİRENLER  DESTEK İÇİN ÖTTÜ

Aynı dakikalarda Bağcılar 'da  vatandaşlar alkışlarıyla sağlık personeline destek olurken  Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ören yapan polisler de vatandaşların alkışlarına sirenleriyle eşlik etti.


- Hasırcıoğlu
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Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Şişli, Polis, Güncel

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