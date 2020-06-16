ŞİŞLİ'DE POMPALI TÜFEKLİ, MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA

Motosikletle geri gelen saldırganlar dehşet saçtı.

16.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:20
Motosikletle geri gelen saldırganlar dehşet saçtı.
-Korku ve panik yaşayan mahalleli, uzun süre saçma isabet edip, etmediğini kontrol etti.
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de iddiaya göre kendilerine 'yavaş git' diyen mahalle sakinlerine pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Şişli, Feriköy Mahallesi, Şahin Sokakta Pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aşırı hız yaptıkları iddia edilen motosikletlilere mahalle sakinleri 'yavaş gidin' diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine motosiklette bulunan iki kişiyle mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Motosikletleriyle ayrılan iki şüpheli bir süre sonra pompalı tüfekle sokağa gelerek rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Büyük paniğe neden olan saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde saldırganların pompalı tüfekle sokağa gelerek hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtığı yer alıyor. Açılan ateş sonucunda sokakta bulunanların kendilerini korumak için kaçışıyor. Saldırı sonrasında vatandaşlar, tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet edip etmediğini kontrol ediyor.
ŞÜPHELİLER KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI
Saldırı sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek kısa bir süre içerisinde 2 saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan saldırganlar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. ŞİŞLİ’DE POMPALI TÜFEKLİ, MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Şişli, Güncel, Haber

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