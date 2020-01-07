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İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti

İstanbul'un Şişli ilçesinde kaldırımda yürüyen şahıs, bir inşaatın önünde konumlandırılan reklam panosundan kopan parçanın kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

07.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:20 İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti

Şişli'de kaldırımda yürüyen şahıs, reklam panosundan kopan bir parçanın kafasına düşmesi sonucu öldü. Reklam panosu, devrilmemesi için iki vinçle sabitlendi.

METROBÜS DURAĞINA GİDİYORDU

Olay, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aydın isimli şahıs, Zincirlikuyu metrobüs durağına gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada, kafasına reklam panosundan kopan bir parça düştü. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

REKLAM PANOSU, VİNÇLER YARDIMIYLA SABİTLENDİ

Olayın ardından bir inşaatın önündeki reklam panosu, rüzgardan devrilmemesi için iki vinç yardımıyla sabitlendi.


Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Hasan Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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