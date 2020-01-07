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Şişli'de reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü

ŞİŞLİ'de kaldırımda yürüyen bir kişi, reklam panosundan kopan bir parçanın kafasına düşmesi sonucu öldü.

07.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:54
ŞİŞLİ'de kaldırımda yürüyen bir kişi, reklam panosundan kopan bir parçanın kafasına düşmesi sonucu öldü. Reklam panosu, devrilmemesi için iki vinçle sabitlendi.
Olay, Büyükdere Caddesi'nde dün 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aydın, Zincirlikuyu metrobüs durağına gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada, kafasına reklam panosundan kopan bir parça düştü. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından, bir inşaatın önündeki reklam panosu rüzgardan devrilmemesi için iki vinç yardımıyla sabitlendi.
Şişli'de reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü

Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Hasan Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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